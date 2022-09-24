Волгоградцам погасили долги по зарплате на 600 тысяч рублей









Зарплатные долги перед волгоградцами снизились за месяц на 2,4%. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, на 1 сентября они составили 22,2 миллиона рублей, из которых 5,2 миллиона – это федеральные средства.Месяцем ранее они составляли 22,8 миллиона рублей.







При этом больше, чем в Волгоградской области долгов по зарплате в двух субъектах ЮФО – в Крыму и в Ростовской области. В Крыму долги выросли почти на 30% и составили 47,9 миллиона рублей. В Ростовской области работодатели задолжали сотрудникам 33 миллиона рублей –этот показатель по сравнению с предыдущим месяцем не изменился.







А вот в Калмыкии задолженность выросла почти в полтора раза и достигла 2,3 миллиона рублей.