Экономика

ВТБ запустил депозиты в юанях для бизнеса

Экономика 23.09.2022 10:54 Новости компаний
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23.09.2022 10:54 Новости компаний


Корпоративные клиенты ВТБ получили возможность размещения депозитов и неснижаемых остатков на счете в китайских юанях. Предложение станет выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит предпринимателям диверсифицировать свой портфель.

В рамках нового предложения банк индивидуально подбирает максимально удобные и выгодные условия по рыночным ставкам. Клиенты могут выбрать различные суммы и сроки размещения средств. Проценты по депозитам выплачиваются на счет, открытый в валюте вклада. Клиенты могут открыть валютный счет в ВТБ бесплатно при оформлении любого из пяти пакетов услуг для бизнеса.

-Мы отмечаем стабильный рост показателей по привлечению средств клиентов среднего и малого бизнеса. С начала года портфель ВТБ в этом сегменте вырос на 10% и достиг 2,18 трлн рублей. Учитывая интересы наших клиентов на Востоке и рост значения юаня на рынке, мы рассчитываем, что это предложение будет востребовано и поможет бизнесу в развитии деловых отношений и реализации проектов, − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

-На фоне дедолларизации российской экономики юань становится все более привлекательным активом для юридических лиц. Мы стремимся предлагать клиентам новые инструменты в «мягких» валютах, которые являются альтернативным способом вложения средств и получения дополнительного дохода. Расширение продуктовой линейки для работы с национальными валютами – один из приоритетов в работе ВТБ сегодня, – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

-ВТБ заинтересован в развитии экспортно-импортных операций с Китаем. Мы видим рост товарооборота между Россией и Китаем, многие наши клиенты перестраивают логистические и товарные цепочки, растёт экспорт и импорт, в расчётах российские компании и их китайские контрагенты постепенно переходят на национальные валюты. Депозиты для юридических лиц – это удобный инструмент для размещения ликвидности в юанях, которая, в свою очередь, позволит нам сформировать пассивную базу под кредитование в китайской валюте, − сказал старший вице-президент Виталий Сергейчук.

ВТБ предоставляет своим клиентам все возможности для работы с китайскими партнерами: надежные расчеты в юанях группы ВТБ, выгодные курсы конверсии и условия обслуживания, уникальная цифровая экосистема ВЭД и бесплатная поддержка эксперта ВЭД.

Узнать подробнее о возможностях размещения средств представителей среднего и малого бизнеса в юанях можно в контакт-центре или в офисах ВТБ, обслуживающих юридических лиц.

 

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