Общество

В Волгограде в четвертый раз пытаются продать развалины кинотеатра «Юбилейный»

Общество 17.08.2022 18:59
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17.08.2022 18:59


На торги в Волгограде снова выставлены руины кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе, а также земля под ними. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном комитете по управлению госимуществом, стоимость лота осталась прежней – 14 670 000 рублей. Шаг аукциона определен в размере 1% от начальной цены. Прием заявок начнется уже 19 августа, а подведут итоги торгов 22 сентября. 

В этом году были предприняты три попытки реализовать неликвидное имущество в виде развалин бывшего кинотеатра, однако желающих приобрести этот объект не нашлось. 

Кинотеатр «Юбилейный» является объектом культурного наследия регионального значения. Разрушенный объект по решению суда был изъят у ООО «Плюс», которое владело кинотеатром с 2006 года, фактически и довело «Юбилейный» до того состояния, в котором сегодня находится. В итоге комитет госохраны объектов культурного наследия обратился в суд с требованием об изъятии здания у коммерсантов. В апреле 2021 года иск профильного комитета был удовлетворен, и уже в июле руины кинотеатра были выставлены на торги. Тогда, правда, стартовая цена была значительно ниже, чем сегодня - чуть более 12 млн рублей. Однако продать здание не удалось - аукцион попросту отменили без объяснения причин. 

Справка. Общая площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров, земельного участка — 2,6 тысячи квадратных метров. В отношении этих объектов действуют ограничения в виде запрета регистрации и в связи с установлением зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения и др.

«Юбилейный» был построен в 1975 году. На момент строительства являлся кинотеатром высшего класса, самым крупным кинотеатром в городе Волгограде, совмещал в себе зрелищные и клубные функции. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако статус объекта явно не соответствует тому состоянию, в котором он находится. 

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