Экономика

ВТБ Регистратор приступил к ведению реестра акционеров ПАО «ТГК-14»

Экономика 22.09.2022 12:03 Новости компаний
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22.09.2022 12:03 Новости компаний


АО ВТБ Регистратор приступил к ведению реестра владельцев ценных бумаг одной из крупнейших энергогенерирующих компаний - ПАО «ТГК-14». Решение об утверждении АО ВТБ Регистратор в качестве держателя реестра было принято единогласно на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14» 21 июля 2022 года.

ПАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Республики Бурятия, относящихся к уникальному экономическому региону Российской Федерации. Его геополитическое положение в связи с общими границами с Китаем и Монголией открывает перспективы для расширения трансграничной торговли электроэнергией, включая экспортно-импортные операции.

-Мы рады видеть ПАО «ТГК-14» в числе наших клиентов, мы гарантируем высокий уровень обслуживания, технологичность и индивидуальный подход в решении корпоративных вопросов. Благодарим руководство ПАО «ТГК-14» за оказанное доверие и надеемся на длительное плодотворное сотрудничество. Нашим приоритетом является ежедневное повышение качества услуг, а также применение многолетнего опыта для улучшения взаимодействия с клиентами и максимизации их прибыли, – подчеркнул генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров.

 
  

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