Банк «Открытие» улучшил технологии отправки платежей для корпораций





Теперь компании могут осуществлять расчеты разными способами: импортируя платежи из внутренней учетной системы, используя реестровую технологию или интеграцию host-to-host. Благодаря усовершенствованным сервисам крупный бизнес повысит операционную эффективность и вдвое сократит трудозатраты при расчетах с контрагентами.

Первый способ, импорт платежей из учетной системы, позволит бухгалтеру компании – клиента загружать файл с платежными требованиями и поручениями в интернет-банк «Открытие-Бизнес Онлайн», например, из 1С. Такой вариант больше всего подойдет компаниям, ежедневно отправляющим несколько сотен финансовых документов, которые необходимо подписывать отдельными группами. Проводить расчеты при этом стало удобнее, так как одновременно можно импортировать сразу несколько файлов: они будут обработаны в параллельном режиме.

При необходимости проведения нескольких тысяч транзакций компании могут воспользоваться вторым способом расчетов – подключить услугу реестров. Эта технология позволяет отправлять все виды платежей – физическим и юридическим лицам, в бюджет и внебюджетные фонды и т. д. – из интернет-банка «Открытие-Бизнес Онлайн» в один клик в любых доступных форматах, подписав весь реестр сразу. Если некоторые платежи невозможно обработать из-за ошибки в реквизитах, реестр не вернется, а будет частично исполнен.

Крупные холдинги и корпорации, осуществляющие десятки тысяч транзакций ежедневно, могут воспользоваться высокотехнологичным каналом для обмена финансовыми сообщениями host-to-host. Данный способ предполагает интеграцию учетной системы клиента и внутренней системы банка и позволит отправлять большие объемы платежей напрямую из 1С или аналогичных программ.

– Мы постоянно улучшаем сервисы для отправки платежей, увеличивая их пропускную способность. Упрощая работу с расчетными документами, банк помогает корпорациям и холдингам активнее внедрять новые технологии и автоматизировать процессы оплаты в компании. Наши решения позволяют оптимизировать трудозатраты на рутинные операции, сделать работу бухгалтера эффективнее и при этом снизить риск ошибок, – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».



