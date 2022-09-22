Три района и город Волгоградской области залезли в кредиты









Администрация Клетского района Волгоградской области намерена взять кредит в размере 5 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, деньги понадобились муниципалитету в связи с дефицитом районного бюджета, а также необходимостью погашать долговые обязательства. За пользование займом в виде возобновляемой кредитной линии придется заплатить около полумиллиона рублей.





Между тем, на днях администрация Руднянского района также разместила извещение об открытии кредитной линии в размере 10 миллионов рублей.





Кредит в размере 2 миллионов рублей взяла недавно администрация Жирновского района. А в начале сентября мэрия Волжского оформила займ в размере 40 миллионов рублей.



