Экономика

Три района и город Волгоградской области залезли в кредиты

Экономика 22.09.2022 14:51
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22.09.2022 14:51



Администрация Клетского района Волгоградской области намерена взять кредит в размере 5 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, деньги понадобились муниципалитету в связи с дефицитом районного бюджета, а также необходимостью погашать долговые обязательства. За пользование займом в виде возобновляемой кредитной линии придется заплатить около полумиллиона рублей. 

Между тем, на днях администрация Руднянского района также разместила извещение об открытии кредитной линии в размере 10 миллионов рублей.

Кредит в размере 2 миллионов рублей взяла недавно администрация Жирновского района. А в начале сентября мэрия Волжского оформила займ в размере 40 миллионов рублей. 

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