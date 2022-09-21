Экономика

Хороший урожай замедлил темпы инфляции в Волгоградской области до 12,7%

Экономика 21.09.2022 15:45
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21.09.2022 15:45


Годовая инфляция в Волгоградской области в августе замедлилась до 12,7% после 13,8% в июле и по-прежнему была самой низкой среди регионов ЮФО и по России в целом. Об этом заявили в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России. При этом основной вклад в динамику внесло изменение цен на овощи и фрукты, сообщили ИА «Высота 102» в организации. 

Так, благоприятные погодные условия, меры государственной поддержки сельхозпредприятий и расширение посевных площадей способствовали увеличению объемов урожая овощей в регионе. В результате в августе подешевели помидоры и огурцы, ускорилось падение цен на капусту и картофель (в годовом выражении). Помимо этого снизился годовой темп прироста цен на лук. 

Замедляла инфляцию и динамика цен на фрукты. Посаженные два-три года назад садовые деревья начали плодоносить – волгоградские аграрии собрали больше яблок, чем годом ранее. В результате цены на фрукты снизились (также в годовом выражении). Возросло не только собственное производство, но и импорт. Это повлияло на замедление годового роста цен на бананы, а лимоны и апельсины подешевели.

– В августе снизились темпы роста  цен на мясо свинины и птицы. Прежде всего это связано с увеличением объемов их производства – на 5,2% и на 7,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, изготовители смогли сократить издержки благодаря хорошему урожаю кормовых культур в регионе и увеличению выпуска комбикормов, – отметил управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин. 

На динамику инфляции также оказало воздействие изменение цен на авиа- и железнодорожные перевозки. Билеты на перелеты в салоне экономкласса продавались по акции, железнодорожные компании в свою очередь тоже стремились сдерживать цены на проезд в плацкартных и купейных вагонах. В результате замедлился годовой рост цен и на авиабилеты, и на поездки на поезде. 

По прогнозу Банка России, в этом году годовая инфляция составит 11-13%, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к целевому значению – 4% в 2024 году. 


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