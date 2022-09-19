Экономика

ВТБ оформил кредитные каникулы на 130 млрд рублей в этом году

Экономика 19.09.2022 18:31 Новости компаний
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19.09.2022 18:31 Новости компаний


С начала года для поддержки клиентов ВТБ оформил кредитные каникулы почти на 130 млрд рублей, из которых 17 млрд рублей – в рамках госпрограмм. Банк считает целесообразным наличие постоянно действующего  инструмента поддержки заемщиков как надёжного подспорья в случае осложнения их финансовой ситуации. 

ВТБ продолжает оформление кредитных каникул для заемщиков, столкнувшихся с финансовыми проблемами – как в рамках государственных программ, так и в рамках собственной программы банка. С марта объем предоставленной поддержки физлицам составил около 130 млрд рублей. На государственные каникулы спрос по-прежнему вдвое ниже, чем в первые волны пандемии: 17 млрд рублей, около половины обращений клиентов занимает ипотека. 

Спрос российских заемщиков на отсрочку платежей в этом году можно назвать умеренным – клиенты стараются аккуратно обслуживать свои кредиты, многие из них пользуются банковскими предложениями или программами рефинансирования. Сейчас актуальность каникул меньше, чем, к примеру, в апреле 2020 г. или марте-апреле 2022 г. Однако заемщик должен знать, что при необходимости такой инструмент своего финансового планирования у него всегда «под рукой». Конкретные параметры модернизации государственных каникул целесообразно обсудить вместе со всем банковским сообществом.

 По действующему законодательству, заемщик при снижении дохода более чем на 30% может обратиться в банк для получения льготно периода по оформленным кредитам.

ВТБ реализует собственную программу каникул с упрощенной схемой подключения. Клиенты банка могут их получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. В рамках программы банка суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей. Воспользоваться каникулами могут заемщики, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и совершено минимум шесть платежей по кредиту.

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