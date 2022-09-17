







Среднедушевые денежные доходы населения Волгоградской области во втором квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом выросли почти на 5 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, так, во втором квартале они составили 29230 рублей на душу населения. В первом квартале этого года они были гораздо меньше – 24822 рубля.





Среди субъектов ЮФО самый высокий показатель зафиксирован в Краснодарском крае. Так, среднедушевые доходы жителей региона составили здесь 44301 рубль. А в Калмыкии с доходами хуже всех – всего 22513 рублей на душу.



