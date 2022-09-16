ВТБ в Волгограде нарастил выдачу кредитов наличными на 32%

Экономика 16.09.2022 16:26 Новости компаний
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16.09.2022 16:26 Новости компаний
В августе ВТБ предоставил жителям Волгоградской области 1,1 тыс. кредитов наличными на сумму 685 млн рублей. Объем выдач к июлю увеличился на треть.
Продажи кредитов наличными для населения растут уже пятый месяц подряд. Всего с января по август 2022 года волгоградцы оформили в ВТБ 7,2 тыс. потребительских займов на 3,8 млрд рублей.
-В течение пяти месяцев спрос на кредиты наличными планомерно растет. Это стало возможным благодаря значительному улучшению условий на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. Снижение ставок постепенно укрепляет рынок потребительского кредитования и дает возможность заемщикам вернуться к ранее отложенным планам. По мнению экспертов банка, дальше покупательская активность будет только усиливаться, — прокомментировал Владимир Русаев, управляющий ВТБ в Волгоградской области.
В целом по стране продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. После возобновления программы рефинансирования в августе ставку по ранее оформленным займам в ВТБ снизили более 6,5 тысяч россиян на 6,8 млрд рублей.
Оформить или рефинансировать кредит наличными в ВТБ можно по ставке от 5,4%. Средства от 30 тысяч до 7 млн рублей выдаются на любые цели и сроком до семи лет. Заявку можно отправить дистанционно в мобильном приложении или на сайте, а также во всех офисах банка.
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