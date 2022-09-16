Экономика

Сбер выступил генеральным партнёром Российской недели государственно-частного партнёрства

Экономика 16.09.2022 13:32 Новости компаний
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16.09.2022 13:32 Новости компаний


Сбер в статусе генерального партнёра принял участие в крупнейшем мероприятии, посвящённом привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры, — Российской неделе государственно-частного партнёрства.

Эксперты Сбера приняли участие в ключевых мероприятиях форума, в том числе направленных на выработку новых законодательных инициатив, единой системы государственной поддержки, разработку новых форматов взаимодействия участников рынка государственно-частного партнёрства. Участники обсудили внедрение в регионах нового инвестиционного стандарта, цель которого — создание условий для привлечения большего числа инвесторов. Были представлены комплексные отраслевые решения Сбера, в том числе для туризма и ЖКХ, направленные на создание качественной и современной инфраструктуры.

Все участники дискуссий отметили, что принимаемые меры по поддержке инфраструктурных проектов стимулируют инвесторов к активной работе на рынке ГЧП-проектов, для сохранения этого тренда необходима систематизация и стандартизация государственных программ поддержки.

Экспертное сообщество также отметило, что в текущем состоянии законодательный базы нежелательны радикальные поправки, но будет иметь позитивный эффект точечная настройка.

-Задача привлечь инвестиции в инфраструктуру сейчас актуальна как никогда, и государственно-частное партнёрство как инструмент для решения приобрело новое значение и масштаб. С одной стороны, механизм позволит привлечь на рынок долгосрочное финансирование, с другой — снять недоверие бизнеса и обеспечить качественное исполнение государственных задач,- отметил 
Михаил Чачин, вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка.

По мнению управляющего директора, руководителя Центра ГЧП Анны Багинской, за последние несколько лет рынок увидел неожиданно большое количество новых госпрограмм и форм господдержки, нацеленных на развитие механизма реализации государственных задач. Объём работы очень большой, а это значит, что нужно искать новые подходы, при которых залогом успеха станет не конкуренция, а коллаборация всех участников процесса для обеспечения качества и требуемого объёма инвестиций.

В Российской неделе государственно-частного партнёрства приняло участие более 70 субъектов РФ, представители федеральных и региональных органов власти, бизнес, финансирующие организации, деловые объединения и профильные эксперты. Организатор мероприятия — Национальный центр ГЧП, ведущий институт развития в сфере государственно-частного партнёрства в России.
 

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