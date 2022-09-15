«Ростелеком» и РТУ МИРЭА открыли Центр импортозамещения информационных технологий





15 сентября 2022 года на базе РТУ МИРЭА при поддержке «Ростелекома» заработал научно-образовательный Центр импортозамещения информационных технологий, который сможет ежегодно готовить 1500 студентов по самым востребованным ИТ-специальностям. Центр открыли президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж и заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина. Одним из первых в Центре импортозамещения стартует обучение по направлению DevOps-разработки.

Центр импортозамещения информационных технологий — это масштабный образовательный проект, на базе которого будут проходить подготовку и переподготовку будущие специалисты актуальных ИТ-направлений. Также центр будет решать задачи обеспечения технологического и кадрового суверенитета в новых условиях. Студенты старших курсов будут учиться в Центре с применением отечественных ИТ-решений. Так, на базе Центра в рамках программы Минобрнауки РФ «Приоритет-2030» при участии «Ростелекома» открыта цифровая кафедра по наиболее востребованному и перспективному направлению в ИТ — DevOps-разработки. В программе обучения преподаватели и студенты будут использовать отечественную экосистему программных продуктов Базис.Digital Energy, которая закрывает весь спектр базовых продуктов построения и поддержки облачной инфраструктуры. Ежегодно учиться по программе смогут более 500 студентов РТУ МИРЭА. Также в перспективе в университете будет внедрена и настроена разработанная в «Ростелекоме» программная платформа «Базис», которая поможет обеспечить импортозамещение ПО в учебном процессе.





Для адаптации образовательной работы и подготовки новейших инструментов эксперты «Ростелекома» обучили и сертифицировали педагогов и преподавателей РТУ МИРЭА, которые участвуют в реализации программы. Кроме того, в рамках обучения предполагается, что часть занятий будут вести действующие сотрудники компании — специалисты с большим стажем и знаниями в DevOps-процессах.

Планируется совместная работа и по другим профилям подготовки студентов, таких как Data-аналитик и специалисты по информационной безопасности. Ожидается, что ежегодно на базе Центра импортозамещения будут обучаться 1500 студентов.

В дальнейших планах сторон — открытие базовой кафедры «Ростелекома», создание нескольких совместных образовательных программ высшего образования, а также интеграция программы практик и стажировок в учебный план. В условиях острого дефицита ИТ-инженеров на рынке труда сотрудничество с РТУ МИРЭА для «Ростелекома» означает возможности привлекать лучших выпускников, тогда как молодые специалисты получают широкие перспективы трудоустройства.

— Сегодня на рынке труда в ИТ-секторе сложилась парадоксальная ситуация — спрос на специалистов очень высокий, работодатели предлагают конкурентные зарплаты, вузы готовят специалистов, но квалифицированных кадров все равно не хватает. Это вызвано тем, что существует разрыв между системой образования и реальными требованиями бизнеса. Наш проект с РТУ МИРЭА станет первым шагом на пути к тому, чтобы изменить эту тенденцию. Мы заинтересованы в том, чтобы студенты выходили из университетов со знаниями, которые реально нужны экономике, и сразу начинали профессиональный рост, — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

— Открытие специализированной программы по DevOps-разработке позволит не просто удовлетворить кадровый голод, который ИТ-индустрия испытывает уже сегодня, но и в целом начать готовить кадры на опережение. Данные меры позволят государству сократить зависимость от иностранного программного обеспечения и увеличить число высококвалифицированных специалистов на российском рынке труда. При этом обучение по данному направлению открывает широкие перспективы для наших студентов. Специальность DevOps-инженера в последние годы стала одной из самых высокооплачиваемых в России: средняя зарплата на сегодняшний день составляет от 375 тыс. до 600 тыс. рублей, — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.





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