Бочаров ждет от чиновников личных визитов к ветеранам ВОВ

Общество

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Общество 13.01.2025 11:46
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13.01.2025 11:46


Губернатор Волгоградской области 13 января провел совещание по вопросам подготовки к празднованию в регионе 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и к 82-летию Победы в Сталинградской битве. Для выполнения программы созданы и работают федеральный и региональный оргкомитеты.

Как уточнил губернатор Волгоградской области, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионе пройдет 110 мероприятий. В настоящее время в утвержденный план еще вносятся коррективы. 

Подготовка всех намеченных в рамках 80-летия Великой Победы мероприятий ведется в плановом порядке. Задействованы профильные органы исполнительной власти, а также все муниципальные образования Волгоградской области, – сказал Андрей Бочаров. 

Напомним, что на минувшей неделе уже состоялось первое из списка событие – открытие ФОКа и модульных зданий для проживания воспитанников «Юного ястреба» в Заволжье.  

Одновременно в этом году будет отмечаться 82-я годовщина Победы в Сталинградской битве. В связи с этим губернатор поручил в установленные сроки завершить всю необходимую подготовку и провести намеченные мероприятия в полном соответствии с утвержденными планами. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности жителей региона в памятные дни. 

До 29 января главы муниципальных образований по поручению Андрея Бочарова должны организовать подомовой обход всех участников Сталинградской битвы, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, поздравить их с наступающим праздником, уточнить необходимость дополнительных мер поддержки и помощи. 

Также поставлена задача подготовить и провести региональный оргкомитет по вопросам подготовки и организации празднования 80-летия Великой Победы.

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