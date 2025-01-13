Бочаров ждет от чиновников личных визитов к ветеранам ВОВ





Губернатор Волгоградской области 13 января провел совещание по вопросам подготовки к празднованию в регионе 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и к 82-летию Победы в Сталинградской битве. Для выполнения программы созданы и работают федеральный и региональный оргкомитеты.

Как уточнил губернатор Волгоградской области, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионе пройдет 110 мероприятий. В настоящее время в утвержденный план еще вносятся коррективы.

– Подготовка всех намеченных в рамках 80-летия Великой Победы мероприятий ведется в плановом порядке. Задействованы профильные органы исполнительной власти, а также все муниципальные образования Волгоградской области, – сказал Андрей Бочаров.

Напомним, что на минувшей неделе уже состоялось первое из списка событие – открытие ФОКа и модульных зданий для проживания воспитанников «Юного ястреба» в Заволжье.

Одновременно в этом году будет отмечаться 82-я годовщина Победы в Сталинградской битве. В связи с этим губернатор поручил в установленные сроки завершить всю необходимую подготовку и провести намеченные мероприятия в полном соответствии с утвержденными планами. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности жителей региона в памятные дни.

До 29 января главы муниципальных образований по поручению Андрея Бочарова должны организовать подомовой обход всех участников Сталинградской битвы, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, поздравить их с наступающим праздником, уточнить необходимость дополнительных мер поддержки и помощи.

Также поставлена задача подготовить и провести региональный оргкомитет по вопросам подготовки и организации празднования 80-летия Великой Победы.