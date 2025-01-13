Общество

Бойцам СВО передадут новую мототехнику от жителей Волгоградской области

Общество 13.01.2025 19:24
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13.01.2025 19:24


Из Волгограда сегодня, 13 января, в зону специальной военной операции направили 25 мотоциклов, деньги на которые пожертвовали жители региона. Заявка, как уточнили в администрации региона, на данную технику поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.

Мотоциклы высокой проходимости необходимы нашим ребятам на линии фронта для выполнения поставленных задач. Техника закуплена за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, – уточнили в обладмине. 

Напомним, что накануне Нового года в зону СВО из Волгоградской области отправили беспилотники и броневтомобили «Сармат».

Фото: администрация Волгоградской области 

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