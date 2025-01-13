



Из Волгограда сегодня, 13 января, в зону специальной военной операции направили 25 мотоциклов, деньги на которые пожертвовали жители региона. Заявка, как уточнили в администрации региона, на данную технику поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.

– Мотоциклы высокой проходимости необходимы нашим ребятам на линии фронта для выполнения поставленных задач. Техника закуплена за счет средств Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, – уточнили в обладмине.

Напомним, что накануне Нового года в зону СВО из Волгоградской области отправили беспилотники и броневтомобили «Сармат».

Фото: администрация Волгоградской области