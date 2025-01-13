



Жительнице Волгоградской области только через суд удалось вернуть деньги, которые она ошибочно перевела на счет неизвестного человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, Ирина Ф. предъявила иск Антону И. о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов.

Женщина в июне 2024 года в банкомате ПАО «Сбербанк» посредством приложения «Mir Pay» внесла наличные в общей сумме 255 000 рублей на принадлежащую ответчику банковскую карту, не имея перед ним никаких денежных обязательств. Однако мужчина не вернул чужие деньги до сих пор. Женщина в июне 2024 года в банкомате ПАО «Сбербанк» посредством приложения «Mir Pay» внесла наличные в общей сумме 255 000 рублей на принадлежащую ответчику банковскую карту, не имея перед ним никаких денежных обязательств. Однако мужчина не вернул чужие деньги до сих пор.

Суд посчитал доказанным факт неосновательного получения ответчиком принадлежащих истцу денег. Городищенский районный суд с Антона И. в пользу женщины взыскал 255 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14 июня 2024 года по 22 июля 2024 года в размере 4 347 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами с 14 июля 2024 года по день фактического исполнения решения суда, а также судебные расходы в общей сумме 40 000 рублей. Суд посчитал доказанным факт неосновательного получения ответчиком принадлежащих истцу денег. Городищенский районный суд с Антона И. в пользу женщины взыскал 255 тысяч рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14 июня 2024 года по 22 июля 2024 года в размере 4 347 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами с 14 июля 2024 года по день фактического исполнения решения суда, а также судебные расходы в общей сумме 40 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу. Решение суда не вступило в законную силу.

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