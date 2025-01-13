Второй самолет в Волгоград застрял в аэропорту Пулково

Общество 13.01.2025 17:25
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13.01.2025 17:25
Еще один борт из северной столицы в Волгоград задерживается в Пулково. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на табло воздушной гавани Волгограда, в очередной раз сместилось время прибытия рейса из Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия», который должен был привезти пассажиров еще 12 января. Однако вылет перенесли на сегодня, 13 января, при этом в течение дня он постоянно корректировался. Теперь борт ожидают в 18-40 ч.
Кроме того, пока на четыре часа задерживается сегодня и рейс авиакомпании «Победа» из Пулково. Ориентировочно самолет вылетит из Санкт-Петербурга в 20-40 ч. вместо 17-35 ч. по расписанию.
Напомним, накануне Пулково было закрыто из-за сильного снегопада, который обрушился на северную столицу России. Воздушная гавань Санкт-Петербурга дважды 12 января приостанавливала работу по приему и отправке рейсов.
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