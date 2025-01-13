Общество

«Мы – не чиновники!»: противники пригородных маршруток предъявили себя волгоградцам

Общество 13.01.2025 18:17
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13.01.2025 18:17


В инициативной группе, которая выступает уже со вторым заявлением против пригородных маршруток, ответили разгневанным читателям информагентства, заподозрившим, что за ними скрываются чиновники-лоббисты городского общественного транспорта.

– Это 100% сами из администрации и пишут… – такой комментарий оставила одна из пользователей в ТГ информагентства.

– Похоже о группе граждан – это выдумка администрации. Значит, у нее в этом есть свои личные интересы. Обычное лобби, – считает другой пользователь.

– Безымянные активисты. Их нет, а в то же время они есть. Группа заинтересованных в бабле товарищей, – более резок третий.

– Не думаю, что такие идиоты есть среди населения, которые пользуются этими маршрутами. Скорее всего это администрация и заинтересованные лица.... Но если так: то сначала делают троллейбусы, электробусы, автобусы на этих маршрутах, а потом уже сокращают – отменяют, – вторит четвертый.

При этом, судя по комментариям к новости об очередном обращении противников пригородных маршруток к городским и областным чиновникам, читатели не поддерживают такую инициативу. Наоборот, они считают, что реализация таких планов существенно ухудшит жизнь гражданам и добавит проблем в транспортном обслуживании волгоградцев и жителей близлежащих к областному центру городов.


Между тем, авторы обращений против пригородных маршруток категорически отвергли какую-либо связь с чиновниками.

Мы свои лица не скрываем, – рассказала одна из них, Ирина Синицына. – Мы постоянно выступаем с видеообращениями, например, критиковали уничтожение троллейбуса в Кировском районе, просили привлечь ответственных в развале этого маршрута чиновников к ответственности и выступали за развитие экологически чистого общественного транспорта в Волгограде. Последнее обращение мы выпустили в декабре прошлого года, где требовали продолжения строительства третьей очереди скоростного трамвая. Мы хотим жить в уютном и комфортном городе. Пригородные маршрутки в миллионном городе – это абсурд.Их в принципе не должно быть в центральных районах города. Тем более, с таким драконовским проездом в 130 рублей.

Напомним, активисты предложили городским и областным чиновникам уже с февраля начать процесс сокращения пригородных маршруток.

По мнению волгоградцев, это лишит сверхприбылей частных перевозчиков, поможет заработать дополнительные деньги муниципальным пассажирским предприятиям, что, как они считают, даст возможность открыть новые электробусные маршруты в городе.

Однако такое предложение не встретило одобрения у жителей Волжского, Краснослободска и Городища, которые и сейчас недовольны транспортным обслуживанием. А после уничтожения пригородных маршруток трудностей, по их мнению, только добавится.

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