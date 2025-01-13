В Подмосковье вооруженный ножом волгоградец порезал в магазине трех человек

Сегодня, 13 января, вооруженное нападение на персонал и посетителей магазина в городе Щелково Московской области совершил 20-летний житель Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня ГУ МВД России по Московской области.





Тревожный сигнал об агрессивном посетителе в полицию поступил из сетевого магазина, расположенного на улице Краснознаменская. На место выдвинулись наряды полиции.

- Установлено, что в торговое помещение зашел мужчина в состоянии опьянения, который беспричинно нанес удары ножом персоналу и посетителям, - сообщили в подмосковном главке. - В результате инцидента три человека с резаными ранами обратились в медицинское учреждение.

Нападавшего задержали.

По данным Telegram-канала 112, молодого человека зовут Александр Глабай. Мотивы его чудовищного поступка выясняются.

Видео: ГУ МВД России по Московской области / t.me