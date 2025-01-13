Общество

В Волгограде создавшая сквер «Мы вместе» компания благоустроит пустырь на Семи ветрах

Общество 13.01.2025 15:41
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13.01.2025 15:41


Определен подрядчик, который благоустроит на Семи ветрах в Волгограде заросшую камышом и бурьяном территорию, которая станет продолжением существующего «Парка героев – лётчиков». Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию города, работы выполнит ООО «Стройплощадка +». 

- Компания уже имеет опыт в сфере благоустройства общественных пространств и зарекомендовала себя как добросовестный исполнитель. Один из примеров - сквер «Мы вместе», созданный на ул. 7-й Гвардейской в прошлом году, - уточнили в мэрии.

Ранее информагентство сообщало о планах мэрии приступить к благоустройству «Парка героев-летчиков» в Дзержинском районе. В декабре 2024 года был объявлен электронный аукцион о поиске подрядчика по реализации этого проекта с начальной стоимостью 115,8 миллиона рублей. На сайте госзакупок указано, что 10 января текущего года был завершен прием заявок от участников. Однако пока информация о победителе и ценовых предложениях участников не опубликована.

В конкурсной документации указано, что данные работы являются первым этапом второй очереди благоустройства «Парка героев – лётчиков». Пройдут они на территории, прилегающей к дому №15а на бульваре 30-летия Победы. 

Согласно проекту, на этом пока еще неухоженном земельном участке появятся дорожно-тропиночная сеть, системы освещения и видеонаблюдения, перголы, парклеты, горок для детских площадок, памп-трек, а также лавочки и урны.

Напомним, что ранее в 2024 году «Парк героев-летчиков» стал одним из победителей регионального конкурса по отбору территорий для благоустройства в первоочередном порядке. Работы по обновлению этой территории проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Визитной карточкой парка является отреставрированный самолет «Су-27» и солнечные часы, выполненный в самолетной тематике.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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