УФАС обязало «Газпром газораспределение Волгоград» умерить аппетиты





В Волгограде региональное управление ФАС России вынуждено было вмешаться в ситуацию с ростом цен на техническое обслуживание газового оборудования. Как сообщает ИА «Высота 102», управляющие компании обратились в антимонопольную службу с жалобой на неоправданный рост стоимости услуг ООО «Газпром газораспределение Волгоград» по обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.

- В рамках рассмотрения дела общество не подтвердило экономическую обоснованность установленного размера платы. Данный факт явился основанием для признания платы по договорам на оказание услуг по ТО ВДГО для юридических лиц монопольно высокой, а общества нарушившим Закон о защите конкуренции, - подчеркнули в пресс-службе УФАС России.

По информации специалистов, представители специализированной организации признали ошибку и в настоящее время пересматривают выставленные счета в соответствии с фактическими расходами организации. Завершить этот процесс в компании обязаны до 1 апреля 2025 года.

Отметим, в ближайшее время экспертам предстоит дать оценку ценовой политики ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и в отношении частных потребителей.