



В Калачевском районе Волгоградской области 73-летняя женщина жестоко зарезала соседа, после чего разбудила мужа и попросила его вывезти труп на тачке к дороге. Тело убитого мужчины с 19-ю ножевыми ранениями было обнаружено 3 января на ул. Вишневой в Калаче-на-Дону.

– По данным следствия, 2 января женщина распивала спиртные напитки в компании своего пожилого соседа. В какой-то момент между ними произошел конфликт, переросший в драку. В результате нанесенных ножевых ранений пенсионер скончался на месте. Труп супруг женщины вывез на садовой тачке на автодорогу, сама женщина при этом осталась в доме тщательно отмывать следы совершенного ею преступления, которые впоследствии были обнаружены и зафиксированы следователями-криминалистами областного управления СКР с помощью специализированной техники, – сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

После обнаружения трупа оперативным сотрудникам не составило большого труда разыскать убийцу. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ – убийство.

На время предварительного следствия подозреваемая помещена в СИЗО.