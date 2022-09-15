Группа ВТБ посчитала траты россиян на обогреватели в начале осени

Экономика 15.09.2022 15:55 Новости компаний
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15.09.2022 15:55 Новости компаний
За первые 10 дней сентября россияне потратили на покупку обогревателей на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным «Первого ОФД» (входит в Группу ВТБ), на эти цели они направили 40 млн рублей. Наибольшим спросом пользуются конвекторные устройства.
Всего, по подсчетам «Первого ОФД», за первую декаду сентября население приобрело на 39% меньше обогревателей, чем годом ранее.
Россияне стали реже покупать приборы стоимостью до 5 тыс. рублей (этот сегмент занимает 89% рынка) и 10-15 тыс. рублей (порядка 1%). При этом спрос на устройства в ценовом диапазоне 5-10 тыс. рублей, наоборот, вырос на 15%, в результате на этот сегмент пришлось 9% рынка. Наибольшей популярностью этой осенью пользуются конвекторы. На втором месте по объему спроса – инфракрасные обогреватели, на третьем – масляные радиаторы.
Специалисты «Первого ОФД» отмечают, что снижение спроса на обогреватели вполне объяснимо. Несмотря на то, что после аномально теплого августа сентябрьское похолодание было более заметным для населения средней полосы России, этой осенью погода в целом соответствует климатической норме. Поэтому сезонный рост спроса на обогреватели пока не достиг уровня прошлого года, когда уже в первых числах сентября ночные температуры приближались к нулевым значениям и в середине сентября в ряде регионов начался отопительный сезон. Вполне возможно, что общий объем трат на обогреватели этой осенью будет ниже прошлогодних показателей, так как многие россияне уже ранее приобрели нагревательные приборы длительного пользования, которые используются и в этом году.
Справка: «Первый ОФД» - оператор фискальных данных, входит в Группу ВТБ. Компания занимает второе место на рынке с долей 17%.
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