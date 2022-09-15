Банк «Открытие»: до конца года цены на нефть останутся на уровне $90-95 за баррель Брент

Экономика 15.09.2022 16:06
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15.09.2022 16:06
Руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина комментирует.
Результаты последнего заседания ОПЕК+ в очередной раз показали его эффективность в качестве регулятора и стабилизатора на рынке нефти. Решение картеля снизить добычу в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки – до уровня августа 2022 года – из-за изменения прогноза мирового спроса на нефть удерживает цены в коридоре, необходимом его участникам. Волатильность в любом случае будет оставаться, поскольку баланс на нефтяном рынке хрупок, и любые новости – как позитивные, так и негативные – сразу отражаются на колебании цен.
Ситуация с добычей нефти в России пока развивается по позитивному сценарию. Вместо ожидаемого падения мы видим прирост производства нефти с конденсатом по итогам первого полугодия 2022 года на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года – до 263,3 млн т, и дополнительно на 0,5% в июле по сравнению с июнем (по данным Росстата). Добыча в июле достигла 10,7 млн баррелей в сутки. Озвученный вице-премьером Александром Новаком объем добычи в 2022 году на уровне 520-525 млн т – пересмотренный в лучшую сторону относительно летнего прогноза – предполагает сохранение уровня добычи по сравнению с 524 млн т в 2021 году.
Основные факторы, влияющие на добычу нефти и уровень нефтепереработки в России – это цены и возможность реализации на экспорт. При текущих ценах на Юралс около 70 долларов за баррель, продаже нефти в Европу и перенастройке логистики продаж – в том числе с запада на восток – добыча остается рентабельной, более того, существует запас прочности по ценам.
Нефтяная отрасль РФ частично отыграла негатив от европейских санкций, в том числе от еще не вступивших в силу: основные потоки перераспределяются, компании заранее ищут и находят новых покупателей на нефть и нефтепродукты. В отсутствие новых шоков, например, приводящих к резкому снижению мирового спроса и цен на нефть, 6-й пакет санкций ЕС уже практически не повлияет на добычу нефти в России в 2022 году и умеренно – в 2023 году. При этом важно, что в 2023 году запрет не действует на поставки нефти по трубопроводу, а также для ряда европейских стран сделаны исключения и на морские поставки нефти из России. Остается открытым вопрос со страхованием морских перевозок, но скорее всего он тоже решится либо путем использования страховых компаний «дружественных» стран, либо, как было озвучено, созданием собственной страховой компании и признанием ее среди как минимум «дружественных» стран. Обсуждаемый «потолок» цен на российскую нефть, в случае его реализации, приведет к еще большему перераспределению мировых потоков и росту мировых цен.
По оценке «Открытие Research», в среднесрочной перспективе цены на нефть будут определяться мировым балансом спроса и предложения. На спрос будет влиять как общая мировая экономическая активность – ожидается рост мировой экономики на 3% – так и продолжение карантинов в Китае из-за нулевой терпимости к коронавирусу. При этом предложение в мире остается достаточно стабильным. Из-за «зеленой» повестки инвестирование в отрасль нефтегаза в последние годы было пониженным, и быстро нарастить добычу практически невозможно. Ограничения на покупку российской нефти приведут к перераспределению потоков, усложнению логистики и в конечном итоге – к высоким ценам для потребителей. Заместить российскую нефть и нефтепродукты в мировом масштабе в среднесрочной перспективе невозможно. В долгосрочной перспективе «зеленая» повестка может снова выйти на передний план, создавая конкуренцию традиционным углеводородам, в том числе нефтегазу.
Из-за перераспределения потоков не самым эффективным образом с точки зрения классической мировой торговли цены на нефть до конца 2022 года и в 2023 году будут оставаться на повышенном уровне. По Брент это уровень около 90 долларов за баррель, а по Юралс – чуть ниже 70 (67-69) долларов за баррель. Дорогой доллар будет оказывать сдерживающее давление на нефтяные цены, поскольку в валютах потребителей цена будет расти.
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