Губернатор Волгоградской области сегодня, 14 сентября, предложил общественникам включиться в проработку инициатив по учреждению почетного звания «Населенный пункт Сталинградской доблести». Как стало известно ИА «Высота 102», с соответствующим предложением выступили представители ветеранского сообщества, а решения, по словам Андрея Бочарова, должны быть приняты до конца текущего года. Речь об этом, а также по ряду других вопросов, шла в среду на встрече главы региона с Общественной палатой Волгоградской области.

По сведениям пресс-службы обладмина, Андрей Бочаров обсудил с общественниками необходимость укрепления межнациональных и межэтнических отношений в регионе. Также участники мероприятия подняли вопрос об открытости тарифообразования и укрепления роли общественных советов при органах власти. Особое внимание было уделено теме предстоящего 80-летия Сталинградской Победы. Андрей Бочаров сделал акцент на увековечивании подвига защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны.

– Считаю, что сейчас самое время вернуться к этой задаче. В этой связи прошу Общественную палату присоединиться к работе по совершенствованию региональной наградной системы, а также принять участие и в развитии инициативы по учреждению почетного звания «Населенный пункт Сталинградской доблести», — сказал Андрей Бочаров отметив, что это даст дополнительный импульс для развития этих территорий. — Обсуждение предлагаю провести на объединенной площадке Общественной палаты Волгоградской области, областного Совета ветеранов». Решения должны быть приняты до конца 2022 года.





Необходимость мониторинга и общественного контроля за реализацией национальных и приоритетных проектов развития области, организация общественного наблюдения на выборах различного уровня, повышение открытости и прозрачности сложных процессов тарифообразования, обеспечение эффективной работы Общественных Советов при органах исполвласти, муниципальных образований – все это также обсудили участники встречи.

– Вы сами непосредственно участвуете и видите масштаб работы, которая проводится на всей территории Волгоградской области по этим направлениям. Мы и дальше планируем не останавливаться, а только наращивать темпы, — сказал Андрей Бочаров, общаясь с волгоградцами. — Прошу Общественную палату очень внимательно, с позиции простого человека, следить за реализацией проектов, и подсказывать нам, что необходимо сделать, исходя из обращений жителей, чтобы каждый проект был востребован у людей и стал настоящим проектом развития.

Также губернатор подчеркнул важность продолжения акции «Тепло из дома», которая нашла отклики как со стороны жителей области, так и тех, кому приходят весточки из родного края.

– Поддержка наших военнослужащих, защищающих от фашизма и национализма, необходима. Это одна из важнейших акций. Нам нужно активизировать эту работу, – заключил Андрей Бочаров.