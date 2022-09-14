В Волгограде нерадивой матери грозит колония за опасные прогулки малыша на балконе

Расследования 14.09.2022 13:10
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14.09.2022 13:10
До одного года лишения свободы грозит 23-летней жительнице Волгограда за оставление двухлетнего сына без присмотра.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, молодая женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
По версии следствия, днем 30 июля текущего года обвиняемая оставила своего сына 2,5 лет в общежитии без присмотра. Пьяная мать спала, а ее ребенок гулял на балконе общего пользования.
- При этом балкон находился на втором этаже здания и не имел надлежащего ограждения, обеспечивающего безопасное пребывание ребенка. В этой связи мальчик начал выглядывать в проемы ветхого ограждения, - рассказала Черединина. - Трагедии удалось избежать благодаря бдительности соседа, который вовремя увидел малыша, забрал его с балкона и передал сотрудникам ПДН.
Мать мальчика ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Центральный районный суд Волгограда ограничил ее в правах на ребенка, который в настоящее время проживает с бабушкой.
Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №121 Центрального судебного района Волгограда. Вину женщина признала в полном объеме.
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