В Волгограде нерадивой матери грозит колония за опасные прогулки малыша на балконе









До одного года лишения свободы грозит 23-летней жительнице Волгограда за оставление двухлетнего сына без присмотра.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, молодая женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

По версии следствия, днем 30 июля текущего года обвиняемая оставила своего сына 2,5 лет в общежитии без присмотра. Пьяная мать спала, а ее ребенок гулял на балконе общего пользования.

- При этом балкон находился на втором этаже здания и не имел надлежащего ограждения, обеспечивающего безопасное пребывание ребенка. В этой связи мальчик начал выглядывать в проемы ветхого ограждения, - рассказала Черединина. - Трагедии удалось избежать благодаря бдительности соседа, который вовремя увидел малыша, забрал его с балкона и передал сотрудникам ПДН.

Мать мальчика ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Центральный районный суд Волгограда ограничил ее в правах на ребенка, который в настоящее время проживает с бабушкой.

Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №121 Центрального судебного района Волгограда. Вину женщина признала в полном объеме.



