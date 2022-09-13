Экономика

В Сбере ускорили импорт рублёвых платёжных поручений

Экономика 13.09.2022 14:06 Новости компаний
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13.09.2022 14:06 Новости компаний


Сбер ввел новую функцию в свой интернет-банк, которая помогает ускорить импорт рублёвых платёжных поручений в несколько раз. Об этом сообщила пресс-служба компании. По словам представителей банка, импорт рублёвых платёжных поручений — самый востребованный и массовый тип операций, выполняемых клиентами в интернет-банке СберБизнес.
Данная внутренняя доработка адресована пользователям, которые регулярно импортируют большое количество платёжных поручений. Решение о доработке было принято на основании обратной связи от клиентов, активно использующих эту опцию, и в связи с ростом количества операций данного типа в системе.
-Благодаря доработке система автоматически оценивает размер импортируемого файла и, в случае если он превышает пороговое значение, подключает несколько параллельных потоков импортирования файла для ускорения его загрузки, - цитируется в пресс-релизе банка.

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