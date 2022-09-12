ВТБ: объем выдач льготных автокредитов превысил 1,5 млрд рублей

Экономика 12.09.2022 10:20 Новости компаний
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12.09.2022 10:20 Новости компаний
ВТБ с момента запуска госпрограммы автокредитования предоставил финансирование порядка 2,3 тысячи заемщиков. Общий объем льготных сделок в банке превысил 1,5 млрд рублей. Сегодня каждый четвертый автокредит ВТБ выдаёт на льготных условиях.
Чаще всего в рамках госпрограммы клиенты банка покупают машины в Перми, Москве, Самаре, Уфе, Челябинске. Наибольшей популярностью в рамках проекта у автолюбителей пользуется LADA.
-Программа льготного автокредитования оказывает существенную поддержку как нашим заемщикам, которые получают весомую скидку на машину, так и автопроизводителям за счет увеличения спроса клиентов. Мы видим, что благодаря государственным субсидиям происходит постепенное восстановление сегмента новых машин: по итогам августа доля таких транспортных средств в продажах автокредитов ВТБ выросла сразу на 13 пп и достигла 54%. По нашей оценке, на фоне дальнейшей реализации льготной программы наряду с налаживанием поставок комплектующих и перезапуском производства машин новые авто продолжат наращивать позиции, - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.
В рамках возобновленной госпрограммы, направленной на поддержку российского автомобильного рынка, клиенты могут со скидкой приобрести машину, произведенную в 2022 году, стоимостью не выше 2 млн рублей. Возможные для покупки марки: LADA, УАЗ, ГАЗ.
Дисконт от цены транспортного средства для регионов Дальневосточного федерального округа составит 25%, для остальных субъектов РФ — 20%. Приобрести автомобиль на льготных условиях могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Льготные условия также распространяются на автолюбителей, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года).
Подать заявку на автокредит с господдержкой клиенты могут на сайте ВТБ. Получение средств в банке возможно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости машины. Средства можно получить на срок до 84 месяцев. Медицинским работникам необходимо подтвердить принадлежность работодателя к государственной системе здравоохранения, а сотрудникам образовательных учреждений к государственной или муниципальной образовательной организации. Для подтверждения трейд-ин требуется предоставить документ от дилера о передаче автомобиля клиента в счёт покупки нового, а также копию ПТС или свидетельства о регистрации.
ВТБ – один из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам восьми месяцев 2022 года заемщики провели в банке свыше 31 тысячи сделок примерно на 40 млрд рублей.
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