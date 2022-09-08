В Поволжье каждый четвертый покупатель недвижимости в Сбере проводит сделку через сервис безопасных расчетов
Экономика 08.09.2022 15:52 Новости компаний
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08.09.2022 15:52 Новости компаний
За три летних месяца 2022 года почти 26% сделок с недвижимостью, проводимых в Сбере, осуществлялись с использованием «Сервиса безопасных расчётов» Домклик. Только в августе текущего года с данным сервисом было совершено более 5,1 тысяч сделок с недвижимостью в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях.
Сервис безопасных расчетов гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцу только после того, как покупатель получит права на жильё.
Подключить безопасные расчеты можно как к ипотечной сделке, так и к сделке без использования кредитных средств банка, когда клиенты покупают жильё за собственные деньги. В Поволжье за летний период текущего года через сервис безопасных расчетов прошло свыше 1,5 тысяч неипотечных сделок, как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.
Для оформления сделки без ипотеки клиент может самостоятельно записаться в отделение банка онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Сделка за свои средства» в личном кабинете Домклик и выбрать подходящий офис, дату и время.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:
«Сервис безопасных расчетов выбирает каждый четвертый клиент банка в Поволжье при совершении сделок с жилой недвижимостью в Сбере. Это дополнительный элемент не только удобства и скорости, но и доверия — когда все участники сделки спокойны и уверены в её надёжности. Такой способ безналичного взаиморасчёта между покупателем и продавцом также позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка».
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