«У вас все, может, и хорошо, а у людей-то нет!»: Бочаров устроил взбучку на совещании по развитию региона

Совещание по итогам социально-экономического развития Волгоградской области в администрации региона сегодня, 8 сентября, завершилось неожиданным нагоняем со стороны губернатора в адрес участников. Как сообщает ИА «Высота 102», терпеливо выслушав позитивные доклады, Андрей Бочаров разразился шквалом критики. Глава региона назвал «мантрами» выступления коллег и задал им ряд неудобных вопросов.

Редакция «Высоты 102» публикует расшифровку довольно резкого монолога губернатора:

– "Все хорошо", "двигаемся вперед", "ошибок у нас нет", "заблуждений никаких нет", "все у нас отлично". В ходе нашей сегодняшней встречи я это, уважаемые, только и слышу. Вас прямо надо всех собрать, нарисовать портрет и написать: "У нас все хорошо". Может быть, у вас-то все и хорошо, а в области-то нет, у людей-то нет! А мы докладываем о наших результатах... Все ваши выступления сегодня я записал от начала и до конца. Я, конечно, стараюсь контролировать, но, видно, не все я видел... Впрочем, лучше поздно, чем никогда, заметить, что происходит внутри органов власти. И я понимаю, что это передается на все сотрудничающие структуры. Но не переживайте, я вас всех поправлю. За мной не заржавеет. Совсем недавно с Александром Дорждеевым вспоминали 2014 год, когда посмотрели бюджет и ужаснулись, увидев разрыв в 32 миллиарда рублей и просроченную задолженность порядка 12 миллиардов, а людям нужно было зарплаты платить, отправлять их в отпуска, рассчитываться по поставленным задачам. 12 миллиардов задолженности! Вы что? Забыли это все здесь? Руководители органов власти, представители бизнеса, депутатский корпус! Это что происходит? Расслабились все? Мы неимоверными усилиями при поддержке президента и федеральных структур и самостоятельной активной работы вышли из патовой ситуации на серьезные показатели. Сегодня мы можем сказать, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильная. Но для этого нам потребовалось время. А сегодня? Мы что, планируем вернуться назад? Я вам не позволю расслабиться! Именно поэтому я вас собрал сегодня всех здесь. Я хочу послушать и понять, как вы видите дальнейшее развитие Волгоградской области и направления, за которые отвечаете? И что я слышу? Что у нас все хорошо. Вы мне это как мантру сегодня повторяете. Я внимательно вас слушал, а теперь все, кто находятся в зале, должны услышать меня: моя позиция принципиально другая. У нас с вами не все хорошо! Неужели вы, люди, имеющие огромный опыт реализации проектов, в том числе национальных, верите, что у нас все хорошо?! Это же не так! Мы обязаны это видеть и понимать. Обязаны давать своим действиям отчет и решать задачи по всестороннему развитию.

По словам Андрея Бочарова, Волгоградской области есть чем гордиться, однако успокаиваться и хлопать в ладоши сегодня не время.

– Из доклада в доклад вы повторяете, что растут объемы производства, растут доходы. И тут с вами не поспоришь. Это правда. Цифры - упрямая вещь. На самом деле ситуация стабильная, реализуемые меры позволяют в полном объеме выполнять социальные обязательства, национальные проекты, которые влияют на качество жизни людей. Но ни в коем случае нельзя останавливаться и успокаиваться. Об этом даже думать нельзя! Особенно руководителям, которые отвечают за развитие экономики. Прошу вас на меня не обижаться. На мой взгляд, на достигнутые результаты в экономике мы должны смотреть критично и оценивать: а все ли мы сделали, чтобы проект или программа работали в разы лучше? Именно это я и хочу спросить: все ли мы сделали? Мой ответ - нет. Я не позволю ни себе, ни вам поверить, что у нас все хорошо, и скатиться назад. Мы с вами должны понимать, что у нас было и остается еще много проблем. Ряд из них мы, конечно, решили.

За прошедшие несколько лет Волгоградской области удалось на федеральном уровне доказать, что местные власти, представители бизнеса способны сообща выполнять поставленные задачи. Однако, подчеркнул Андрей Бочаров, сегодня необходимо встречаться с жителями региона, обсуждать с ними насущные проблемы.

– Еще раз скажу. Уважаемые товарищи, у нас было и остается много проблем. У нас разве все хорошо с доходами людей или в сфере ЖКХ? У нас разве нет проблем в сфере транспортного обеспечения людей? Мы разве привели в порядок все дороги и дворы? Мы сняли все препоны для ведения бизнеса, у нас нет проблем в предпринимательской сфере? Мы обеспечили ресурсами доходную часть бюджета? У нас полностью прозрачная экономика? Разве у нас решены все вопросы с занятостью? В случае осложнения экономики людям будут предоставлены дополнительные возможности, чтобы они могли прокормить свои семьи? Вы сами себе можете ответить на эти вопросы? Скажите честно. Ситуация стабильная, выстроены конструктивные отношения с ведомствами, у нас огромная поддержка президента, у нас представлены практически все финансовые институты развития. Самое главное - у нас высочайший кадровый потенциал. Но вы ставьте вопрос критически: достаточно ли этого на данном этапе развития? Да, мы решаем проблемы, но где задачи развития? Мы можем прокатиться с вами еще какое-то время на сегодняшних результатах, но мы разве не должны думать о будущем поколении? Вот вопросы для каждого из вас. Вы обязаны их обдумать!

Волгоградский губернатор убежден, что столь непростое время - повод наращивать мышцы, но никак не заниматься самолюбованием.

– Сегодняшнее время – время перемен и новых возможностей. И от того, насколько слаженно мы отработаем, зависит развитие всего региона. Мы все должны быть кровно заинтересованы в развитии предприятий, совместно оценивать и принимать решения. Это время - время работы с издержками с одной стороны, а с другой - время развития, создания новых производств и услуг. Каждый новый проект должен становиться сегодня точкой роста других проектов. Сегодня надо грамотно прогнозировать и брать на себя смелость. Надо спорить, надо обсуждать, надо быть готовым подвергаться критике. Надо брать ответственность, высекать из себя и из подчиненных искру, если ты во власти. Не надо ждать, надо включать собственные мозги, полученный опыт и созидать.

