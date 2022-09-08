Банк «Открытие» запустил оплату по QR-коду на POS-терминалах





Банк «Открытие» реализовал оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) на POS-терминалах. Сервис позволяет покупателям быстро совершать платежи с помощью любого смартфона, а предпринимателям сэкономить на обслуживании эквайринга.

Покупателю достаточно считать смартфоном QR-код на терминале и подтвердить оплату в мобильном приложении. QR-код формируется автоматически при проведении операции.

Предпринимателям подключить оплату по QR-коду на POS-терминалах очень просто. Предприятия, которые уже пользуются эквайрингом банка «Открытие», могут это сделать в офисе или через дистанционные сервисы всего за несколько минут. Банк сам обновит устройство для работы с QR-кодами. Новым клиентам при подключении эквайринга банк вместе с установкой терминала проведет активацию расчетов по СБП.

— Мы продолжаем внедрять новые удобные и безопасные сценарии оплат в рамках СБП, — отметил Виталий Брикунов, врио директора департамента эквайринга банка «Открытие». — Оплата по QR-коду в POS-терминалах позволит упростить расчеты предприятий и потребителей, сделать их быстрее и привычнее. Предприятиям при этом не потребуется проводить интеграцию кассового программного обеспечения с API. А учитывая компенсацию комиссии государством за использование СБП для малого и среднего бизнеса такой способ расчетов становится практически идеальным.

Платежи с помощью QR-кодов через СБП становятся все более популярными у населения. В первом полугодии 2022 года доля оплаты по QR-кодам в СБП в ежедневных покупках товаров и услуг клиентами банка «Открытие» выросла в 2,5 раза.