Греф рассказал о переходе в Сбер сотрудников иностранных компаний









На пресс-конференции на Восточном экономическом форуме президент и Председатель Правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что в Сбер перешли многие сотрудники иностранных компаний, ушедших из России, от этом рассказали в Ленте.ру.





-Большое количество IT-специалистов пришли к нам. Как крупнейший работодатель на этом рынке, мы не могли этого не ощутить. Я сторонник конкуренции: чем выше конкуренция, тем больше шансов построить конкурентоспособнуюэкономику, – отметил Греф.– В этом смысле на рынке IT хорошая новость заключается в том, что сохраняется жесткая конкуренция, в том числе за кадры. Думаю, что IT-специалистам будет, из чего выбирать. Думаю, что мы — один из лучших выборов на рынке, пользуемся заслуженной популярностью. У нас нет проблем с junior, однако весь рынок ощущает нехватку более квалифицированных специалистов.





Кроме того, по сообщению пресс-службы Сбербанка, за последние месяцы в Сбер было нанято более тысячи человек.

-За период с марта по август мы наняли более тысячи человек — это первоклассные специалисты в сфере IТ, продаж, HR, которые приоритетно рассматривали Сбер в качестве нового места работы. В итоге мы наняли профессионалов, для которых Сбер стал равноценной заменой, — добавили в пресс-службе банка.



