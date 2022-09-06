Экономика

ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии

Экономика 06.09.2022 12:48 Новости компаний
0
06.09.2022 12:48 Новости компаний


ВТБ фиксирует прирост продаж розничных кредитов пятый месяц подряд – в августе выдачи кредитов физлицам увеличились на 15%. За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм банк ожидает резкого роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым. Об этом в рамках ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

Клиенты ВТБ оформили в августе более 147 тысяч розничных кредитов на 165 млрд рублей. По сравнению с июлем объем продаж увеличился на 15% и обновил рекордное после февраля значение этого года. Всего за 8 месяцев ВТБ выдал свыше 1 трлн рублей розничных кредитов.

Наибольший объем средств в августе заемщики ВТБ получили в рамках ипотечных программ. Клиенты заключили около 18 тысяч сделок на 84 млрд рублей, что по объему на 9% выше значений июля. В рамках госпрограмм банк выдал почти 41 млрд рублей ипотеки, по рыночным – 42 млрд. По итогам восьми месяцев объем продаж составил 130 тысяч кредитов на 593 млрд рублей. Ипотечный портфель ВТБ с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей.

Продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

В августе клиенты ВТБ увеличили спрос и на автокредиты – до 7,1 млрд рублей, что на 21% выше результата июля. Драйвером роста стало постепенное восстановление объема продаж новых авто, в основном за счет госпрограммы, по которой в банке сегодня выдается каждый четвертый автокредит. При этом на фоне продолжающегося дефицита новых транспортных средств и изменения их стоимости растут и продажи машин с пробегом. Если в начале года она не превышала 30%, то в августе на нее пришлось уже более 50% выдач. Всего за 8 месяцев года ВТБ провел более 31 тысячи сделок по автокредитованию на 40 млрд рублей.

-Рынок розничного кредитования растет уже пятый месяц подряд. За июль-август мы выдали больше 300 млрд рублей кредитов физлиц – на 12% больше, чем за весь второй квартал. В августе рост отмечен во всех сегментах, продажи обновили новый рекорд, уступив только февральским значениям, когда розничный сектор переживал неестественный ажиотаж. Подобная активность заемщиков объясняется снизившимся уровнем ставок по кредитам, а также продолжением госпрограмм по наиболее популярным продуктам – ипотеке и автокредитованию. С их помощью сейчас покупается каждая вторая квартира и каждый пятый автомобиль. Рассчитываем, что во втором полугодии продажи розничных кредитов вырастут минимум в 1,5 раза по сравнению с первым, и уже в следующем году мы сможем вернуться на траекторию уверенного роста всего рынка, – отметил Анатолий Печатников.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
06.09.2022 10:00
Экономика 06.09.2022 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2022 09:34
Экономика 06.09.2022 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2022 09:27
Экономика 06.09.2022 09:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2022 06:06
Экономика 06.09.2022 06:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.09.2022 14:04
Экономика 05.09.2022 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2022 13:49
Экономика 05.09.2022 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2022 11:53
Экономика 05.09.2022 11:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2022 10:30
Экономика 05.09.2022 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.09.2022 10:04
Экономика 05.09.2022 10:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2022 19:06
Экономика 03.09.2022 19:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.09.2022 09:00
Экономика 03.09.2022 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 19:13
Экономика 02.09.2022 19:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 17:44
Экономика 02.09.2022 17:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 16:29
Экономика 02.09.2022 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.09.2022 14:51
Экономика 02.09.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:04
В парке Волжского доломали наследство команды Ultra100Смотреть фотографии
14:11
COVID-19 ослабил хватку перед массовым празднованием Дня города в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:52
«Живем, как на полигоне»: страшные звуки на стройке бетонного завода пугают детей в НовониколаевкеСмотреть фотографии
13:23
«За это должны ответить»: активисты ОНФ признали Комсомольский мост опасным для жизни волгоградцевСмотреть фотографии
13:16
Куда обращаться по вопросам питания в школах и детсадах ВолгоградаСмотреть фотографии
12:50
В Волгоградской области разыскивают пропавшего 31 июля мужчину в черной кепкеСмотреть фотографии
11:23
Почитали аналитику: волгоградские депутаты прониклись и решили попросить у Госдумы денег на сборы в школуСмотреть фотографии
10:45
Бесплатные электрички отвезут волгоградцев на музыкальный фестиваль в аэропортуСмотреть фотографии
10:24
Волгоградский студент доверил мужчине интимные тайны и потерял 40 тысячСмотреть фотографии
10:21
В МВД назвали виновницу ДТП с перевернувшейся под Волгоградом маршруткойСмотреть фотографии
09:58
Житель Волгоградской области целился в мишень, но случайно застрелил младшего братаСмотреть фотографии
09:51
МЧС: в Волгоградской области 6 сентября прогремят грозыСмотреть фотографии
09:11
Фонд капремонта ищет компанию для взыскания 86 млн долгов с волгоградцевСмотреть фотографии
08:06
В Волгоградской области увеличилось количество зараженных болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
06:06
Власти Волгоградской области объяснили высокую смертность бизнеса в регионеСмотреть фотографии
22:24
«Тянули рукава через весь двор»: в Волгограде пожарным перекрыли дорогу к ЖК «Бастион»Смотреть фотографии
21:50
«Он не мог по-другому»: под Волгоградом простились с погибшим на Украине 25-летним Александром ТюкинымСмотреть фотографии
20:06
Жителю Волгограда продали бонусы банка за 24 тысячи рублейСмотреть фотографии
19:26
В Волгоградской области проверят договоры транспортников на вывоз ТКОСмотреть фотографии
18:42
В Михайловке ускорили ремонт развалившегося крыльца ФАПа после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
18:27
Первый замминистра сельского хозяйства Лут побывала на предприятиях Волгограда: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
В Волгоградской области в ночь на 6 сентября похолодает до 0 °ССмотреть фотографии
17:17
Волгоградские чиновники заведут аккаунты в «ВКонтакте» и «Одноклассниках»Смотреть фотографии
17:02
В Волгоградской области в ДТП погибли 61-летний водитель ВАЗа и 3-летний ребенокСмотреть фотографии
16:37
В центре Волгограда монтируют сцену для Владимира ПресняковаСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде мотоциклист поломал руки и ноги на ночной улице под видеокамеройСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
Горящую свалку снова уличили в травле жителей Волжского и ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
«Ростелеком Контакт-центр»: 80% новых сотрудников хотят работать удаленноСмотреть фотографии
15:35
В Волгограде делу подозреваемых в избиении школьника полицейских придали особую важностьСмотреть фотографии
15:05
Бастрыкин поручил главе СУ СКР разрешить транспортную проблему волгоградцевСмотреть фотографии
 