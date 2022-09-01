Сбер рассказал, кто берёт молодёжную ипотеку

Экономика 01.09.2022 14:22 Новости компаний
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01.09.2022 14:22 Новости компаний
Эксперты аналитического центра Домклик от Сбера подвели итоги первого года действия молодёжной ипотеки. С 1 сентября 2021 года банк снизил минимальный возраст заёмщиков по ипотеке с 21 года до 18 лет, что позволило гражданам, достигшим совершеннолетия, решать жилищные вопросы с помощью заёмных средств. В июне 2022 года Сбер сделал молодёжную ипотеку доступной по программе господдержки.
По данным аналитиков Домклик, в 2021 году банк выдал молодёжи в возрасте от 18 до 20 лет жилищных кредитов на 2,4 млрд рублей, с января по август 2022 года — на 4,2 млрд рублей. Средняя сумма молодёжной ипотеки в Сбере на 30% меньше, чем ипотеки в целом. Девушки берут ипотеку чаще, чем парни (64 и 36% соответственно).
На покупку квартиры в новостройках Сбер выдал 20% таких кредитов, остальные 80% — на покупку вторичного жилья. Молодые люди в основном приобретают однокомнатные квартиры (46,5% всех выдач в 2022 году) — «двушки» (37%) и «трёшки» (13,7%) менее востребованы. Приобретаются, как правило, квартиры небольшой площади: если средний метраж квартиры у заёмщиков Сбера составляет 63 кв. м, то у юных клиентов — 45 кв. м.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«В общем объёме ипотечных выдач молодёжная ипотека занимает небольшую долю: за 2022 год банк выдал заёмщикам в возрасте от 18 до 20 лет всего 1700 кредитов. Однако для нас важны такие программы, ведь они делают ипотеку доступной для молодых семей, зачастую нуждающихся в улучшении жилищных условий. Молодежная ипотека от Сбера помогает тысячам молодых пар решить квартирный вопрос на раннем этапе, создавать семьи в собственном жилье».
Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.
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