Экономика 29.08.2022 12:12 Новости компаний
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29.08.2022 12:12 Новости компаний
В онлайн-банк для малого и среднего бизнеса добавлены новые продукты и опции. Банк сделал удобнее работу со всеми счетами группы компаний и загрузку платежей из 1С.
В интернет-банке появилось единое окно для просмотра счетов. Если клиент работает с несколькими компаниями – например, как владелец или бухгалтер в разных юрлицах – все их счета будут доступны на одном экране. Приведена и сводная информация по группе компаний, и по счетам каждой компании, а кроме того – список счетов каждой компании и наличие ограничений по счетам. Для просмотра данных по группе компаний в интернет-банке нужно объединить свои учетные записи в одну, после чего в меню появится раздел «Единое окно».
Теперь из 1С на «Бизнес-портал» можно загрузить одновременно до 5 тысяч платежей. Для этого увеличены максимальный размер файла (до 5 Мб) и скорость обработки реестра. Стал доступен просмотр истории загруженных файлов с детализацией по количеству платежей. Платежи в ленте располагаются в той же последовательности, что и в реестре 1С – это делает работу с транзакциями намного удобнее.
Кроме того, клиенты «Открытия» могут подключить на смартфон Android новый продукт – эквайринг в смартфоне (Open-POS). Это выгодный торговый эквайринг без затрат на оборудование: платежи проходят через смартфон, поэтому не нужно покупать или арендовать терминал. Для подключения необходимо оформить заявку на «Бизнес-портале», выбрав в качестве устройства «Эквайринг в смартфоне». После одобрения заявки нужно скачать приложение и следовать инструкции по его установке. Новый продукт позволит предпринимателям использовать смартфон как терминал, принимая оплату картой, смартфоном, умными часами и другими способами.
Со всеми обновлениями «Бизнес-портала» можно ознакомиться в дайджесте событий.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).
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