Экономика

Миллион клиентов ВТБ подключили свои карты к Mir Pay для оплаты с помощью смартфона

Экономика 29.08.2022 10:40 Новости компаний
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29.08.2022 10:40 Новости компаний


Более 1 млн клиентов ВТБ привязали карту «Мир» к платежному сервису Mir Pay, который позволяет оплачивать покупки в торговых точках с помощью смартфона. На токенизированные операции сегодня приходится уже свыше 10% общего объема покупок по национальным картам – вдвое больше, чем годом ранее, а оборот по ним вырос год к году более чем в 6 раз. 

Добавить карту «Мир» в платежный сервис Mir Pay на смартфоне клиенты ВТБ могут как непосредственно в платежном приложении, так и через ВТБ Онлайн. Этой возможностью уже воспользовалось свыше 1 млн клиентов банка, которые могут расплачиваться национальной картой в торговых точках с помощью смартфона. 

В июле на токенизированные операции пришлось 11% оборота по картам «Мир» ВТБ, в то время как год назад оплачивали покупки смартфонами лишь 6% держателей национальных карт, выпущенных банком. По итогам семи месяцев доля выросла к прошлому году еще более значительно – почти в 4 раза.

Динамика платежей через Pay-сервисы кратно превысила темпы роста всего оборота по картам «Мир» ВТБ. Общий объем транзакций по национальным картам клиентов банка за январь-июль этого года превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 70%, в то время как объем токенизированных операций по картам «Мир» увеличился год к году в 6,3 раза.

-Рост интереса к токенизированным платежам по картам мы наблюдаем уже несколько лет. Pay-сервисы просты и очень удобны, так как позволяют всегда иметь доступ к своим средствам. К тому же, они более безопасны. На фоне роста популярности карт «Мир» в целом объем токенизированных платежей по ним кратно увеличился и продолжит расти, -  комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Общий портфель действующих карт «Мир» ВТБ сегодня составляет 14 млн штук. За первое полугодие банк выдал клиентам 2,5 млн карт «Мир» - почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую из них клиенты оформляли в цифровом формате: всего за январь-июнь было выдано почти полмиллиона таких карт.

Летом на национальные карты пришлось уже свыше 40% оборота розничных клиентов банка, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года. С января по июнь месячный объем транзакций по ним увеличился почти на треть, а в сегменте цифрового «Мира» оборот вырос втрое. В тратах по виртуальным картам доля «Мира» достигла 85%.

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