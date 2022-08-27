В Волгограде грузовик влетел в опору: пострадал подросток









В Кировском районе Волгограда сегодня около 4 часов утра грузовик врезался в световую опору. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось на улице Лазоревая.







40-летний водитель не пострадал, а вот 12-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.







Фото ГУ МВД по Волгоградской области

