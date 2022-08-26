В Михайловке 19-летний байкер погиб в столкновении с деревом





В Михайловке погиб 19-летний мотоциклист после столкновения байка с деревом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, трагедия случилась накануне неподалеку от хутора Плотников-2.

По предварительной информации, молодой человек, не имеющий прав на управление транспортным средством, двигался на мотоцикле со стороны улицы Народной в сторону улицы Степной. Молодой человек не справился с управлением и выехал на обочину. Байк врезался в дерево.

В результате ДТП юноша скончался на месте до приезда скорой помощи.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области