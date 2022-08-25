Экономика 25.08.2022 13:26 Новости компаний
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25.08.2022 13:26 Новости компаний
Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство без подтверждения дохода (по двум документам). Данная мера распространяется на государственные программы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека».
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:
«Улучшение условий жилищного кредитования в Сбере продолжается. Очередное снижение первоначального взноса по ипотеке — на этот раз оно распространяется на индивидуальное жилищное строительство по госпрограммам без подтверждения дохода — упростит жизнь заёмщикам и поможет им быстрее решить жилищный вопрос».
По заявкам с подтверждением дохода первоначальный взнос остался прежним — от 15%. Выбрать жилье и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
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