



«Господдержка» и «Дальневосточная ипотека». Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство без подтверждения дохода (по двум документам). Данная мера распространяется на государственные программы «Семейная ипотека»

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Улучшение условий жилищного кредитования в Сбере продолжается. Очередное снижение первоначального взноса по ипотеке — на этот раз оно распространяется на индивидуальное жилищное строительство по госпрограммам без подтверждения дохода — упростит жизнь заёмщикам и поможет им быстрее решить жилищный вопрос».

По заявкам с подтверждением дохода первоначальный взнос остался прежним — от 15%. Выбрать жилье и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.



