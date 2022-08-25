Происшествия

«Музыку с машины украл»: в Волгограде пьяный рецидивист-угонщик пытался скрыться от полиции

Происшествия 25.08.2022 14:17
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25.08.2022 14:17


В Кировском районе Волгограда задержан пьяный рецидивист на угнанной «Газели». Как сообщает ИА «Высота 102», в кузове машины найдены перерубленные силовые высоковольтные кабели большой мощности. 



— Ночью 25 августа в полицию Волгограда поступило сообщение жителя Кировского района. От улицы Писемского была угнана принадлежащая заявителю автомашина «Газель», — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В ходе патрулирования наряд ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Волгограду заметил угнанный автомобиль на улице Кирова. Требования об остановке водитель проигнорировал, увеличив скорость. В ходе преследования он бросил машину и попытался скрыться бегством, но был задержан. 

Задержанным оказался ранее судимый за кражу 24-летний местный житель. Мужчина сел за руль с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе досмотра в кузове «Газели» полицейские обнаружили перерубленные силовые высоковольтные кабели большой мощности со следами хищения, происхождение которых волгоградец пояснить отказался.   


— За что задержаны? 

— Я ехал на «Газели».

— Автомобиль в угоне. Вы в курсе? 

— Мне передали руль.

— Почему не остановились по требованию сотрудников ГИБДД?

— Остановился через 10 метров.

— Зачем убегали?

— Побоялся.

— Чего испугались? 

— Сотрудников.

— Ранее судимы?

— Да.

— По каким статьям? 

— Музыку с машины украл. 

Как уточнили в областном главке МВД, машину и водителя доставили в отдел полиции. В отношении волгоградца составлены административные материалы за невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке и отказ от прохождения водителем освидетельствования на состояние опьянения.

— Следователями организована доследственная проверка по факту неправомерного завладения транспортным средством и возможного хищения электросиловой продукции, — пояснили в полицейском ведомстве. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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