В Кировском районе Волгограда задержан пьяный рецидивист на угнанной «Газели». Как сообщает ИА «Высота 102», в кузове машины найдены перерубленные силовые высоковольтные кабели большой мощности.
— Ночью 25 августа в полицию Волгограда поступило сообщение жителя Кировского района. От улицы Писемского была угнана принадлежащая заявителю автомашина «Газель», — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В ходе патрулирования наряд ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Волгограду заметил угнанный автомобиль на улице Кирова. Требования об остановке водитель проигнорировал, увеличив скорость. В ходе преследования он бросил машину и попытался скрыться бегством, но был задержан.
Задержанным оказался ранее судимый за кражу 24-летний местный житель. Мужчина сел за руль с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе досмотра в кузове «Газели» полицейские обнаружили перерубленные силовые высоковольтные кабели большой мощности со следами хищения, происхождение которых волгоградец пояснить отказался.
— За что задержаны?
— Я ехал на «Газели».
— Автомобиль в угоне. Вы в курсе?
— Мне передали руль.
— Почему не остановились по требованию сотрудников ГИБДД?
— Остановился через 10 метров.
— Зачем убегали?
— Побоялся.
— Чего испугались?
— Сотрудников.
— Ранее судимы?
— Да.
— По каким статьям?
— Музыку с машины украл.
Как уточнили в областном главке МВД, машину и водителя доставили в отдел полиции. В отношении волгоградца составлены административные материалы за невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке и отказ от прохождения водителем освидетельствования на состояние опьянения.
— Следователями организована доследственная проверка по факту неправомерного завладения транспортным средством и возможного хищения электросиловой продукции, — пояснили в полицейском ведомстве.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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