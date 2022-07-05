В Волгоградской области сотрудники ГИБДД задержали пьяную 31-летнюю жительницу Нижегородской области, управлявшую BMW. Как стало известно ИА «Высота 102», женщина на машине с поддельными госномерами совершила ДТП и попыталась скрыться с места аварии.





— Накануне в Светлоярский отдел полиции поступило сообщение о ДТП, — рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель сообщил, что неизвестный, управляя автомобилем BMW, столкнулся с его иномаркой Hyundai, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские установили местонахождение и задержали виновника дорожной аварии. Оказалось, что за рулем BMW находилась 31-летняя жительница Нижегородской области с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования гостья региона отказалась.

— К тому же на автомобиле правонарушительницы были установлены государственные регистрационные знаки, ранее выданные на большегруз — добавили в региональном главке МВД. — В отношении водителя составлены административные материалы.

Известно, что нетрезвая жительница другого региона оскорбляла сотрудников полиции, танцевала на крыше автомобиле, бросилась в речку, а потом в мокрой одежде попыталась скрыться от наряда ГИБДД. В конце своего «выступления» буйная дамочка сообщила, что «нарушила все законы РФ», а на автомобиль заработала оральным сексом.

— Как вас зовут?

— Аслан. Пойдет Аслан? Папа так назвал. Давай пиши, я такая-то нарушила все законы РФ. Быстрее пиши!

— Сейчас документы принесут ваши.

— Да какие документы?! Нет документов ни на машину, ни на меня.

— Машина чья?

— Не моя. На***ла!





На нарушительницу составлены протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, оставление места ДТП и управление транспортным средством с заведомо подложными госномерами.

Полицейскими установлено, что женщина приехала в Волгоградскую область на отдых. В гостях она перебрала со спиртным и поехала в магазин на машине. По дороге жительница Нижегородчины совершила ДТП, попыталась скрыться, однако была задержана. Со слов нарушительницы, подложные госзнаки она установила на переднюю часть автомобиля, чтобы ее не штрафовали.

— Женщине грозит лишение права управления транспортным средством и административный арест, — уточнили в областном ГУ МВД. — Машина изъята и помещена на спецстоянку.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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