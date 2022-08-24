Расследования

Волгоградский завод попал в криминальную историю с загрязнением Волги

Расследования 24.08.2022 19:41
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24.08.2022 19:41


В Волгограде возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ — загрязнение вод. Как сообщает ИА «Высота 102», речь идет о привлечении к уголовной ответственности сотрудников ОАО «Волгоградский судостроительный завод».

— В ходе организованной Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой проверки установлено, что акватория затона Сарептский реки Волга в Красноармейском районе Волгограда загрязняется нефтепродуктами — остатками топлива, моторного масла, смазками узлов и агрегатов, подсланевыми водами от двух полузатопленных плавсредств — буксирного теплохода «РБТ-280» и разъездного теплохода «Судостроитель», принадлежащих судостроительной организации, — сообщили информагентству в надзорном ведомстве. 

Причиненный ущерб Волге и среде обитания водного мира оценивается как существенный. Органами предварительного следствия возбуждено уголовное дело, в основу которого легли материалы проверки. Прокуратура взяла расследование на контроль.

В августе этого года при вмешательстве надзорного ведомства со дна Волги подняты два затопленных теплохода. Загрязнение реки прекращено.

Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура

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