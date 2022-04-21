Завод в Волгограде обязали поднять из воды два затонувших теплохода









Красноармейский районный суд Волгограда возложил обязанность по подъему двух затонувших теплоходов на его собственника - ОАО «Волгоградский судостроительный завод». Об этом ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко.

Надзорное ведомство обратилось с соответствующим иском в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены.

Напомним, о затоплении теплоходов в затоне Сарептский в Красноармейском районе стало известно 16 февраля текущего года. Природоохранные ведомства выехали на место происшествия, информация подтвердилась.













Установлено, что в затоне затонули буксирный теплоход «РБТ-280» и разъездной теплоход «СУДОСТРОИТЕЛЬ», принадлежащие ОАО «Волгоградский судостроительный завод». Остатки продуктов нефтепереработки (топливо, моторное масло, смазки узлов и агрегатов, подсланевые воды и др.) с плавсредства попадают в водный объект высшего рыбохозяйственного значения – реку Волга и могут отрицательно отразиться на состоянии водоема.

Фото Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.