Завод в Волгограде обязали поднять из воды два затонувших теплохода

Общество 21.04.2022 12:28
21.04.2022 12:28
Красноармейский районный суд Волгограда возложил обязанность по подъему двух затонувших теплоходов на его собственника - ОАО «Волгоградский судостроительный завод». Об этом ИА "Высота 102" заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Николай Костенко.
Надзорное ведомство обратилось с соответствующим иском в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены.
Напомним, о затоплении теплоходов в затоне Сарептский в Красноармейском районе стало известно 16 февраля текущего года. Природоохранные ведомства выехали на место происшествия, информация подтвердилась.
Установлено, что в затоне затонули буксирный теплоход «РБТ-280» и разъездной теплоход «СУДОСТРОИТЕЛЬ», принадлежащие ОАО «Волгоградский судостроительный завод». Остатки продуктов нефтепереработки (топливо, моторное масло, смазки узлов и агрегатов, подсланевые воды и др.) с плавсредства попадают в водный объект высшего рыбохозяйственного значения – реку Волга и могут отрицательно отразиться на состоянии водоема.
Фото Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.
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