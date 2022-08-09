Два затопленных теплохода подняли со дна Волги в Волгограде

Общество 09.08.2022 21:42
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09.08.2022 21:42
Судостроительная компания по решению суда подняла два затопленных теплохода в акватории Сарептского затона реки Волга в Волгограде.
- Благодаря вмешательству надзорного ведомства акватория водного объекта очищена от плавсредств, - сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре. Из водоема при помощи тяжелой техники достали буксирный теплоход «РБТ-280» и разъездной теплоход «Судостроитель», принадлежащие судостроительной организации.
Ранее прокуроры обращались в суд с иском о возложении на собственника судов обязанности осуществить их подъем. Решением суда требования надзорного ведомства были удовлетворены.
Фото: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура
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