Машину разорвало: под Волгоградом фура с арбузами протаранила легковушку

В Новониколаевском районе Волгоградской области сегодня, 24 августа, примерно в 11.40 грузовик протаранил легковую иномарку. Сообщается о пострадавшей девушке.





— По предварительной информации, на 667 километре трассы Р-22 «Каспий» грузовой автомобиль Volvo двигался по направлению в Москву и столкнулся с впереди идущей иномаркой Volkswagen, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Автомашина Volkswagen в свою очередь от удара столкнулась с впереди идущим большегрузом Volvo.

По уточненным данным регионального главка МВД, в результате аварии есть пострадавшая. В больницу доставлена 26-летняя девушка.





Со слов очевидцев, фура везла арбузы. От удара легковушку буквально разорвало.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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