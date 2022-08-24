Происшествия

Машину разорвало: под Волгоградом фура с арбузами протаранила легковушку

Происшествия 24.08.2022 16:41
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24.08.2022 16:41


В Новониколаевском районе Волгоградской области сегодня, 24 августа, примерно в 11.40 грузовик протаранил легковую иномарку. Сообщается о пострадавшей девушке.


— По предварительной информации, на 667 километре трассы Р-22 «Каспий» грузовой автомобиль Volvo двигался по направлению в Москву и столкнулся с впереди идущей иномаркой Volkswagen, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Автомашина Volkswagen в свою очередь от удара столкнулась с впереди идущим большегрузом Volvo.

По уточненным данным регионального главка МВД, в результате аварии есть пострадавшая. В больницу доставлена 26-летняя девушка. 


Со слов очевидцев, фура везла арбузы. От удара легковушку буквально разорвало.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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