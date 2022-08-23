Обезглавленный труп мужчины нашли на железной дороге под Волгоградом









Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, обезглавленный труп которого был обнаружен на железной дороге в Михайловке в Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона.

- Тело неизвестного мужчины с отрезанной головой был обнаружено примерно в 23:30 на путях железнодорожной станции «Себряково». По предварительной информации, погибший попал под железнодорожный состав, - сообщил собеседник агентства.

В западном межрегиональном СУ на транспорте СК России факт смерти мужчины подтвердили.

- 22 августа в 23:50 в Михайловке был найден труп неустановленного мужчины с признаками железнодорожного травмирования. Погибшему на вид 35-45 лет. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, - сообщили в управлении.



