Обезглавленный труп мужчины нашли на железной дороге под Волгоградом

Происшествия 23.08.2022 13:05
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23.08.2022 13:05
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, обезглавленный труп которого был обнаружен на железной дороге в Михайловке в Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона.
- Тело неизвестного мужчины с отрезанной головой был обнаружено примерно в 23:30 на путях железнодорожной станции «Себряково». По предварительной информации, погибший попал под железнодорожный состав, - сообщил собеседник агентства.
В западном межрегиональном СУ на транспорте СК России факт смерти мужчины подтвердили.
- 22 августа в 23:50 в Михайловке был найден труп неустановленного мужчины с признаками железнодорожного травмирования. Погибшему на вид 35-45 лет. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, - сообщили в управлении.
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