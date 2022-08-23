В Волгоградской области эвакуируют суды

Происшествия 23.08.2022 08:45
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23.08.2022 08:45
Очередные сообщения о минировании получили сегодня, 23 августа в судах Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», в частности, парализована работа Кумылженского, Тракторозаводского, а также областного суда на проспекте Ленина, 8.
Напомним, подобное происходило в регионе уже несколько десятков раз. После проверки зданий выяснялось, что сообщения о минировании были ложными. Первая волна лже-минирований в регионе прокатилась два года назад.
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