В Волгоградской области эвакуируют суды









Очередные сообщения о минировании получили сегодня, 23 августа в судах Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», в частности, парализована работа Кумылженского, Тракторозаводского, а также областного суда на проспекте Ленина, 8.





Напомним, подобное происходило в регионе уже несколько десятков раз. После проверки зданий выяснялось, что сообщения о минировании были ложными. Первая волна лже-минирований в регионе прокатилась два года назад.



