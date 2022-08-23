Телеком

К 1 сентября билайн запустил акцию со скидками на смартфоны

Телеком 23.08.2022 10:59 Реклама
0
23.08.2022 10:59 Реклама


билайн запускает акцию «С новым выгодным! Смартфон и услуги связи по цене устройства». В ее рамках абоненты смогут приобрести мобильный телефон со скидкой в интернет-магазине или салонах связи билайна с выгодой до 10 тыс. рублей.
Сэкономленные деньги становятся бонусными рублями на счету абонента. Их количество зависит от модели смартфона. Зачисление бонусов происходит согласно предложению «Рубли на связь по акции». Действующие абоненты, обслуживающиеся по тарифному плану, участвующему в акции, получат их на собственный номер, новым клиентам будет предложена SIM-карта билайна.
В акции участвуют смартфоны брендов Realme, Xiaomi, Infinix, Samsung, Tecno, Panasonic, Philips.
Воспользоваться предложением можно до 30 сентября 2022 года.
Полный список смартфонов, участвующих в акции, а также другие подробности можно узнать по адресу beeline.ru/shop/catalog/actions/s-novym-vygodnym-smartfon-i-uslugi-sviazi-po-tsene-ustroistva/
Стоит отметить, что в августе покупателям любых умных гаджетов в интернет-магазине оператора вместе с курьерской доставкой приедет мерч от билайна — фирменные подарки с героями нового Тарифа UP.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
22.08.2022 10:21
Телеком 22.08.2022 10:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2022 12:56
Телеком 18.08.2022 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.08.2022 12:39
Телеком 17.08.2022 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.08.2022 13:49
Телеком 16.08.2022 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.08.2022 12:59
Телеком 16.08.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Телеком
15.08.2022 11:45
Телеком 15.08.2022 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.08.2022 11:52
Телеком 10.08.2022 11:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.08.2022 17:06
Телеком 09.08.2022 17:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.08.2022 11:10
Телеком 09.08.2022 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.08.2022 16:21
Телеком 05.08.2022 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.08.2022 12:15
Телеком 02.08.2022 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.07.2022 16:01
Телеком 29.07.2022 16:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.07.2022 11:58
Телеком 29.07.2022 11:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.07.2022 16:14
Телеком 28.07.2022 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.07.2022 14:08
Телеком 27.07.2022 14:08
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:14
Коронавирус пошел на спад в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде вспоминают мирных жителей, погибших при бомбежке города 80 лет назадСмотреть фотографии
11:43
В центре Волгограда в детской библиотеке нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:33
В Волжском видеокамеры сняли разбившего остановку подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших в ДТП жителях Уфы и ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
11:09
На юге Волгограда на работе скончался 52-летний инженерСмотреть фотографии
10:59
К 1 сентября билайн запустил акцию со скидками на смартфоныСмотреть фотографии
10:58
Четыре человека едва не сгорели в машине на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
На трассе под Волгоградом грузовик насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде безработного оштрафовали за публикацию в соцсети нацистского флагаСмотреть фотографии
10:05
Петиция о наказании подростков в Волгограде набрала почти 1500 голосовСмотреть фотографии
09:40
Аферист обманул с арматурой жителей Волгограда, Подмосковья, Владимира и КраснодараСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области эвакуируют судыСмотреть фотографии
08:31
Бочаров в годовщину бомбардировки Сталинграда возложил цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области темпы ожирения населения составили 8 тысяч человек в годСмотреть фотографии
07:15
Жужжа и шагающая по волнам: тайная жизнь БК-31 на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
00:25
Динозавр с огнеметом и 45 водопадов: в ЦПКиО Волгограда отпраздновали День флага РФСмотреть фотографии
22:03
В Волгограде помолятся о жертвах фашистской бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде сорвались торги по продаже советского турвокзалаСмотреть фотографии
20:13
Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:44
Трое погибли, шестеро в больнице: жители Уфы и Екатеринбурга разбились под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:31
«Убивали и смеялись»: волгоградских подростков в Сети требуют наказать за растерзание кошкиСмотреть фотографии
19:13
«Полоса стоит капитально»: центр Волгограда встал в пробке из-за ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде за аферу с 11 млн рублей осужден глава КПК «Депозит»Смотреть фотографии
18:19
«Надеются на себя»: волгоградцы посадили картофеля больше, чем фермерыСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде снова откладывается ремонт путепровода на ул. МенделееваСмотреть фотографии
16:51
Природоохранный прокурор проверил реабилитацию водоемов под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:21
Продавцы навоза и песка довели до стресса жительницу СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Старый Mercedes лишился колеса в ДТП на проспекте Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
Тело 46-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме под ВолгоградомСмотреть фотографии
 