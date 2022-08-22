Банк «Открытие» подарит деньги новым клиентам-предпринимателям

Экономика 22.08.2022 12:53 Реклама
0
22.08.2022 12:53 Реклама
«Открытие» запускает акцию «Банк, который платит» для новых клиентов из сегмента малого бизнеса. Клиенты, открывшие первый расчетный счет в банке в период с 22 августа по 31 октября 2022 года включительно, и одновременно подключившие пакет услуг «Свой бизнес» или пакет услуг «Быстрый рост», получат два месяца обслуживания без комиссии.
Кроме того, участники акции будут получать от банка вознаграждение на расчетный счет в размере стоимости выбранного пакета услуг («Свой бизнес» – 1490 руб. или «Быстрый рост – 590 руб.) в течение двух календарных месяцев с момента открытия счета и подключения пакета услуг.
Чтобы получить деньги в рамках акции «Банк, который платит», нужно выполнить по крайней мере одно из трех условий: использовать в течение календарного месяца включенные в стоимость платежные поручения, входящие в выбранный пакет услуг; использовать в течение календарного месяца лимит переводов в адрес физических лиц, входящий в выбранный пакет услуг; обеспечить среднемесячный остаток на расчетном счете в размере не менее 100 000 рублей для клиентов, подключивших пакет услуг «Свой бизнес», и не менее 50 000 рублей для клиентов, подключивших пакет услуг «Быстрый рост».
Максимальная месячная выплата участнику акции может составить 2980 рублей при подключении пакета услуг «Свой бизнес и 1180 рублей при подключении пакета услуг «Быстрый рост».
Если расчетный счет открыт после 15-го числа календарного месяца, условия выплаты начинают учитываться со следующего календарного месяца. Например, при открытии первого расчетного счета с 16 по 30 сентября условия выплаты вознаграждения начнут учитываться с 1 октября.
Выплата вознаграждения будет производиться до 15 числа следующего месяца за тем, в котором участники выполняли условия акции.
«Россети Юг» обеспечили электроэнергией оборудование для хранения и обработки зерновых в Волгоградской области22.08.2022 12:23
Экономика 22.08.2022 12:23
Всего 19% волгоградцев получают зарплату выше средней22.08.2022 11:18
Экономика 22.08.2022 11:18
ВТБ снизил до 1 рубля стоимость дополнительных услуг в рамках РКО22.08.2022 11:00
Экономика 22.08.2022 11:00
Прибыль группы «Росгосстрах» по МСФО в первом полугодии превысила 2 млрд рублей22.08.2022 09:57
Экономика 22.08.2022 09:57
ВТБ запускает новый вклад под 7,4%22.08.2022 09:40
Экономика 22.08.2022 09:40
Сбер вдвое уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для самозанятых19.08.2022 15:09
Экономика 19.08.2022 15:09
ВТБ Лизинг запустил выгодное предложение для аграриев19.08.2022 15:06
Экономика 19.08.2022 15:06
Банк «Открытие»: владельцев последних моделей iPhone среди клиентов стало в полтора раза больше19.08.2022 14:30
Экономика 19.08.2022 14:30
«Росгосстрах Жизнь» запустила программу с фиксированным доходом в юанях для private клиентов банка «Открытие»19.08.2022 13:38
Экономика 19.08.2022 13:38
Банк Уралсиб предлагает автокредиты на новые автомобили Geely со ставкой 10%19.08.2022 13:04
Экономика 19.08.2022 13:04
Рост бизнес-активности зафиксирован экспертами в России. Так ли это, рассказал Олег Савченко19.08.2022 12:52
Экономика 19.08.2022 12:52
Сбер дарит застройщикам и девелоперам скидку на ESG-программы19.08.2022 10:59
Экономика 19.08.2022 10:59
ВТБ: треть платежей по кредитным картам «Мир» проходит бесконтактно19.08.2022 10:07
Экономика 19.08.2022 10:07
Каждый второй россиянин верит, что самостоятельно заработать состояние легко18.08.2022 19:29
Экономика 18.08.2022 19:29
Волгоградская область вышла на «Великий Волжский путь» с крупным проектом18.08.2022 17:42
Экономика 18.08.2022 17:42