Происшествия

Женщина госпитализирована: в Волгограде на видео попал таран иномарки на перекрестке

Происшествия 22.08.2022 10:42
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22.08.2022 10:42


В Краснооктябрьском районе Волгограда накануне на камеры уличного видеонаблюдения попал таран легковой иномарки. Сообщается о пострадавшей женщине. 



— По предварительной информации, в 13.12, управлявший Chery Tiggo 31-летний водитель, двигаясь по проспекту  имени В. И. Ленина со стороны улицы Богунской, при повороте на проспект Металлургов не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Kia Ceed под управлением 34-летнего водителя, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.


По уточненным данным полицейского ведомства, в результате аварии есть пострадавший. Госпитализирована 34-летняя пассажирка иномарки Kia Ceed. 


Ранее информагентство сообщало, что в обеих машинах сработали подушки безопасности. Машина Kia Ceed от удара проехала по инерции еще пару метров. Со слов водителя легковушки, он получил небольшие ушибы, а его супруга, находившаяся в автомобиле — вывих руки. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области / читатели ИА «Высота 102»

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