Происшествия

«Спасли подушки безопасности»: две иномарки в Волгограде не поделили дорогу

Происшествия 21.08.2022 17:08
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21.08.2022 17:08



В Волгограде два человека отделались небольшими травмами в результате ДТП, случившегося в Краснооктябрьском районе в районе остановки "Царицынская опера". . Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, сегодня около часа дня автомобиль «Киа Рид» двигался в направлении Тракторозаводского района по проспекту Ленина. Кроссовер "Чери Тиго" поворачивал в сторону "Красного Октября" и не пропустил иномарку.



От удара "Киа Рид" отбросило направо в сторону завода. К счастью, в обеих машинах  сработали подушки безопасности, а "Киа Рид" проехала по инерции еще пару метров. Со слов водителя «Киа Сид»,  он получил небольшие ушибы, а его супруга, находившаяся в машине, вывих руки.

Фото читателей ИА "Высота 102"

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