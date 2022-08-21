







В Волгограде два человека отделались небольшими травмами в результате ДТП, случившегося в Краснооктябрьском районе в районе остановки "Царицынская опера". . Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, сегодня около часа дня автомобиль «Киа Рид» двигался в направлении Тракторозаводского района по проспекту Ленина. Кроссовер "Чери Тиго" поворачивал в сторону "Красного Октября" и не пропустил иномарку.















От удара "Киа Рид" отбросило направо в сторону завода. К счастью, в обеих машинах сработали подушки безопасности, а "Киа Рид" проехала по инерции еще пару метров. Со слов водителя «Киа Сид», он получил небольшие ушибы, а его супруга, находившаяся в машине, вывих руки.





Фото читателей ИА "Высота 102"

